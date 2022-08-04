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    04 августа 2022, 10:14

    Российский депутат предложил проверить, являются ли Ургант и Галкин образцовыми налогоплательщиками

    Депутат Сухарев призвал проверить Урганта, Галкина, Хаматову на предмет уплаты налогов

    Александр Иванов

    Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с идеей проверить на предмет уплаты налогов с доходов телеведущих Максима Галкина, Ивана Урганта и актрису Чулпан Хаматову. Парламентарий направил обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Текст оказался в распоряжении RT.

    Законодатель в обращении сослался на информацию СМИ о том, что Хаматова, Галкин и Ургант, которые допускают неоднозначные заявления относительно спецоперации на Украине, распродают имущество.

    У депутата вызвали сомнения источники средств, на которые приобреталась собственность звезд. По его словам, открытым является и вопрос об уплате налогов с полученных доходов.

    «В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования», — заявил Сухарев в своем обращении.

    В частности, речь идет о возможном аресте всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства.