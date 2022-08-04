Российский депутат предложил проверить, являются ли Ургант и Галкин образцовыми налогоплательщиками

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с идеей проверить на предмет уплаты налогов с доходов телеведущих Максима Галкина, Ивана Урганта и актрису Чулпан Хаматову. Парламентарий направил обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Текст оказался в распоряжении RT.

Законодатель в обращении сослался на информацию СМИ о том, что Хаматова, Галкин и Ургант, которые допускают неоднозначные заявления относительно спецоперации на Украине, распродают имущество.

У депутата вызвали сомнения источники средств, на которые приобреталась собственность звезд. По его словам, открытым является и вопрос об уплате налогов с полученных доходов.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования», — заявил Сухарев в своем обращении.

В частности, речь идет о возможном аресте всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства.