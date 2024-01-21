Знаменитости 21 января 2024, 09:51 Российский Челентано покинул страну с женой и детьми Певец Александр Ревва с супругой и детьми уехал из России в Дубай РИА «Новости»

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Известный певец и юморист Александр Ревва вместе с женой и детьми переехал из России в Дубай. Об этом сообщил kp.ru.

По информации источника, у семьи в Дубае есть элитная недвижимость стоимостью в несколько десятков миллионов рублей с бассейном на крыше и видом на Персидский залив.

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Впервые новость о переезде Реввы появилась еще в 2022 году, но спустя несколько месяцев он вернулся в Россию и планировал провести ряд концертов, однако их отменили.

Ревве объявили бойкот на российских федеральных каналах, причиной послужили «дружба» с украинским президентом Владимиром Зеленским и позиция по спецоперации. Глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отмечал, что Ревве не дадут зарабатывать в стране, но телевидение от отсутствия таких артистов только выиграет.

В декабре Ревва удивил журналистов своим поведением на премии «Песня года — 2023». Он сбежал от представителей СМИ с криком «Я боюсь!».

Исполнитель известен по выступлениям в КВН, а также песням «Челентано», «Зацепила», «Алкоголичка» и другим.