Знаменитости 25 января 2023, 18:43 Российский боевик с Александром Невским стал лучшим в истории «Кинопоиска» Рейтинг на «Кинопоиске» боевика «Нападение на Рио-Браво» с Невским вырос до 9,4 Кинопоиск

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Американский боевик «Нападение на Рио-Браво» с Александром Невским попал в топы лучших фильмов и продолжает собирать высокие оценки на крупнейших киносервисах. Такую популярность фильму могла принести рекомендация известного российского видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов), который делает обзоры на кино.

Фильм Джо Корнета вышел в прокат 17 января. Главную роль в нем сыграл российский актер Александр Невский. Он же стал продюсером ленты. В ней Невский стал иммигрантом из России — полковником лейб-гвардии Российской империи Иваном Турчаниновым, который противостоит банде жестоких убийц.

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Пользователи Rotten Tomatoes оценили фильм почти на 100 из 100. На российском «Кинопоиске» более 10 тысяч пользователей оценили фильм на 9,4. Вестерн уже вошел в список 250 лучших фильмов всех времен по версии киносервиса. Зрители с IMDb оказались скромнее, но все равно выставили фильму высокую оценку — 7,4.

Вероятно, такой ажиотаж вокруг фильма разыгрался благодаря известному блогеру BadComedian. Недавно он заявил, что фильм ему очень даже понравился, но добавил, что киноленте «не хватает чего-то такого наивного, нелепого и халтурного».

В комментариях в Telegram-канале BadComedian многие признались, что поставили десятку «по приколу».