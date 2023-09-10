Знаменитости 10 сентября 2023, 03:54 Российский бизнес Лаймы Вайкуле проверит Генпрокуратура Генпрокуратуру РФ попросили проверить компанию Вайкуле Laimalukss Latvia РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура проверит компанию певицы Лаймы Вайкуле Laimalukss Latvia на факт сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил телеканал RT.

В материале сказано, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в генпрокуратуру с этим вопросом. В августе прошлого года компания Laimalukss Latvia, принадлежащая Вайкуле, передала долю в ООО «Лайма-Люкс РУС» главному учредителю Ширазу Мамедову.

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По словам Бородина, никаких передач в тот момент не произошло с юридической точки зрения. Владельцами компании являются те же люди, что и раньше. Фирма занимается продажей косметических средств для волос, услугами салонов красоты, салонного оборудования, мебели и аксессуаров.

После 24 февраля 2022 года Лайма Вайкуле обрубила контакты с Россией и покинула страну. Женщина открыто поддерживала украинскую сторону и даже поднимала флаг Украины на своих концертах. Также знаменитость негативно высказывалась в отношении РФ.

Ранее Вайкуле раскритиковала певца Shaman. По ее словам, артист «ничего не пережил», в отличие от коллег по цеху.