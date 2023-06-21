Знаменитости 21 июня 2023, 02:58 Российский актер внезапно умер на 37-м году жизни Умер актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин «ВКонтакте»

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Актер театра и кино Михаил Ложкин скончался на 37-м году жизни. Об этом петербургский Большой театр кукол сообщил во «ВКонтакте».

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить», — указано в сообщении.

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Актер ушел из жизни 19 июня. Причина его смерти не называется. У Ложкина остались жена и сын.

Артист родился 12 ноября 1986 года, закончил факультет театра кукол СПбГАТИ. Он служил в Большом театре кукол. В 2014 году Ложкину присвоили звание лауреата Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Петербургский актер успел сняться в восьми кинолентах, среди них «Ада», сериалы «Великолепная пятерка-4», «Реализация-2», «Анонимный детектив» и другие.