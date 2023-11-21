Знаменитости 21 ноября 2023, 22:04 Российский актер театра и кино Максим Шахров умер в 27 лет Unsplash

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Ушел из жизни артист Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. Ему было 27 лет. О смерти актера сообщили в Telegram-канале театра.

«Потеря.Страшная весть, огромная утрата для театра, родителей, друзей, для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, Артиста Максима Шахрова», — написали в публикации.

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Как уточнили в театре, молодой человек погиб во вторник, 21 ноября, при ДТП. Он попал в аварию, когда торопился попасть на репетицию.

Максим Шахров родился 25 апреля 1996 года. Он окончил Московский государственный институт культуры. Своей специальностью выбрал направление «артист драматического театра и кино». В Истринском муниципальном драматической театре Шахров начал служить в 2020 году. Среди его работ были постановки «Тайна волшебных часов», «Бременские музыканты», «Укрощение строптивой» и другие. Также он снимался в фильме «Закрытый уровень».