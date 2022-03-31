Российский актер Игорь Жижикин рассказал, как познакомился с Брюсом Уиллисом

Российский и американский актер Игорь Жижикин вспомнил свое знакомство с голливудским актером Брюсом Уиллисом. В беседе с NEWS.ru он также прокомментировал новость о завершении его карьеры.

Жижикин познакомился со звездой «Крепкого орешка» в Лас-Вегасе во время открытия ресторана Hollywood. На мероприятие его позвал Арнольд Шварценеггер. Актер считает, что Уиллис не особо выделяется среди других голливудских знаменитостей.

«Я за него как за индивидуального актера никогда не цеплялся. Это какая-то эпоха Голливуда, но в Голливуде такое огромное количество величайших актеров, что я его не выделял. Я не считаю, что он глубокий драматический актер, он action hero — но таких много, каждый год рождает таких героев экшена. Но „Крепкий орешек“… да, он создал такой имидж, а дальше пошли „Пятые элементы“ и другие. Для меня он больше такой Стэтхем», — сказал Жижикин.

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. У актера появилось расстройство речи — афазия, которая возникает из-за нарушений работы мозга.