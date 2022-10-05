Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы | 360°

Знаменитости 05 октября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

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Viber Рыжий из «Иванушек» вспомнил любимую учительницу и нелюбимые предметы Музыкант Андрей Григорьев-Аполлонов поделился школьными воспоминаниями Telegram-канал Андрей Григорьев-Апполонов

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Певец Андрей Григорьев-Аполлонов поделился школьными воспоминаниями с Teleprogramma.pro. Он рассказал о своих любимых учителях и нелюбимых предметах.

Григорьев-Аполлонов рассказал, что сам «выбрал» себе учительницу в школе.

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«Когда нас, первоклашек, только знакомили с учителями, произошел такой случай. Мы все собрались в актовом зале, три учительницы первых классов вызывали детей по списку. И вдруг я вижу: в классе „Б“ — потрясающе красивая и молодая учительница! Просто Афродита! А в классе „В“, куда меня определили, — какая-то взрослая тетка. Мягко говоря — не очень красивая. В общем, у меня прямо в актовом зале началась истерика», — рассказал он.

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Родителям пришлось перевести будущую звезду в класс к понравившейся учительнице. По словам музыканта, все три года под ее руководством он учился хорошо, чтобы не расстраивать любимую учительницу.

По словам Григорьева-Аполлонова, его наименее любимыми предметами в школе были точные науки.

«У меня гуманитарный склад ума. То есть я старался, конечно, где-то заучивал, где-то списывал, аттестат у меня в итоге получился без троек — восемь пятерок и восемь четверок, кажется. Но не любил точные науки», — поделился он.

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