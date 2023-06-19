Знаменитости 19 июня 2023, 13:53 Российские звезды рассказали, в какие приметы они верят Алла Довлатова: если забросить нижнее белье на люстру — можно привлечь любовь и деньги

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Если забросить нижнее белье на люстру, то можно привлечь в свою жизнь любовь и деньги. Об этой примете рассказала телеведущая Алла Довлатова, передала «Вечерняя Москва».

Народная артистка России Надежда Бабкина верит, то если упал текст роли, то нужно посидеть несколько минут, иначе спектакль пойдет не так, как нужно.

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«Но при этом я верую в Бога всей душой. Перед каждым выходом на сцену обязательно крещусь», — добавила певица.

Звезда балета Николай Цискаридзе верит, что если встретить женщину с пустыми ведрами, то можно услышать плохие новости. Фигурист Евгений Плющенко перед выходом на лед не берет в руки острых предметов, чтобы «коньки не затупились».