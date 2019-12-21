Российские звезды рассказали о подготовке к Новому году

Анастасия Мельникова

Актриса театра и кино, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова традиционно проводит дома 31 декабря и 1 января. В эти праздничные дни она никогда не работала и не планирует нарушать традицию, так как Новый год — семейный праздник.

«Еще с детства помню, как мы праздновали его вместе: мама, папа, друзья, родные, а сопутствовал нам постоянный смех. Двери дома были для всех открыты, поэтому мы встречали всех Дедов Морозов, и все могли остаться у нас», — рассказала Мельникова.

На праздник родственники ставят живую елку, но взамен актриса покупает два-три дерева в горшках и высаживает их. Кроме того, депутат собирает коллекцию елочных игрушек. Друзья дарят ей шоколадки и шарики. К тому же, каждый год она сами покупает какой-нибудь шарик: с изображением фламинго, из Италии — с лимоном, символом острова Капри. Поэтому все игрушки на праздничном дереве связаны с конкретным человеком или событием.

Билли Новик

Музыкант тоже считает Новый год семейным праздником. Ему поступает множество предложений выступить в главную ночь года, но он предпочитает сцене близких. Поэтому исполнитель намеренно сильно завышает цены на свои концерты.

Обычно Новик уезжает к родителям супруги и встречает очередной год на природе. Он лепит снеговика, кладет подарки под елку.

«Новый год я помню еще с детского сада: как и многие праздники, он остался в памяти теплым, уютным, добрым и трудноописуемым», — поделился воспоминаниями музыкант.

Илья Черт

Лидер группы «Пилот» всегда встречает очередные 365 дней в кругу семьи. На новогодние каникулы он ездит к родным в другой город. Там родственники музыканта ставят елку, собираются за столом, катаются с горки и лепят снеговика.

В семье Черта сложилась традиция: складывать все подарки в один мешок и класть его под елку. Еще исполнитель любит покупать на блошином рынке старые елочные игрушки — из картона, керамики или дерева. Домой к нему приходит Дед Мороз. В этот раз артист договорился с соседом, чтобы тот поздравил его семью в костюме волшебника.

«В целом я и сейчас в него верю, убежден, что он существует, но выглядит по-другому, не как дедушка с бородой», — заявил Черт.

Андрей Аствацатуров

Писатель будет встречать 2020 год с женой и маленькими детьми. Он посмотрит телевизор, выпьет с супругой шампанское, а детям вручит подарки.

«Особых традиций нет — с детьми все меняется. <…> Поэтому сейчас придумываем новые: нарядим елку, дети достанут подарки, плюс повесим светящуюся звездочку», — отметил Аствацатуров.

Евгений Водолазкин

Водолазкин тоже не удивил ответом: он празднует Новый год только в кругу семьи. Правда, на работе он пробудет до 22:00, а потом уже будет настраиваться на праздничную волну.

Особых традиций у него нет, признался писатель. Разве что бокал шампанского после 12-го удара курантов. Елку он сейчас не покупает, потому что дочь выросла. Однако Водолазкин вешает игрушки на цветок — араукарию.

«Раньше жил кот, постоянно стягивал с него все, а сейчас просто стоит», — сказал писатель.

Александр Кержаков

Футболист тоже не думает работать. Где он будет встречать Новый год, еще не решил. Но отдыхать Кержаков будет в любом случае.

Единственная новогодняя традиция у него в семье — поставить дома елку.

Юлия Коган

А вот бывшая солистка «Ленинграда» не сможет посидеть дома с семьей — ждет работа. Она отпразднует Новый год в двух ресторанах в Санкт-Петербурге, где даст концерты.

Певица размышляет так: она и так весь год проводит с близкими и друзьями, поэтому работать в праздник — уже почти традиция. И в этом она находит счастье — «у всех неподдельная радость». В основном это происходит из-за шампанского и новогоднего настроения. Сама Коган на Новый год всегда трезвая — она никогда не пьет.

Татьяна Буланова

Рабочий Новый год будет и у эстрадной певицы.

«Я всю жизнь так работаю, в этот раз тоже выступаю на мероприятии. Работать на Новый год или в другие дни — разницы для себя не вижу, потому что всегда получаю удовольствие», — рассказала Буланова.

Тем не менее артистка соблюдает новогодние традиции — елку ставит, покупает несколько новых игрушек. И отношение у нее к празднику то же, что и в детстве. В каждый канун Нового года Буланова верит, что вскоре произойдет что-нибудь интересное и невероятное.

Герман Садулаев

В этом списке знаменитостей оказалось одно исключение. Писатель и публицист не испытывает восторга от предстоящего празднества.

«Честно говоря, никак не собираюсь его праздновать. Может быть, схожу с ребенком на салют. Я очень взрослый, и у меня уже нет радости от праздников», — признался он.

Для него уже давно Новый год — просто смена дат. Значимые события в его жизни другие: рождение ребенка, встреча с любимым человеком.