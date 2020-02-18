Российские звезды поделились своими секретами по приготовлению пельменей

Певица Анита Цой рассказала, что для нее лепка пельменей — семейная традиция. Около 20 человек вместе занимались этим занятием. В рецепте не было ничего сложного: смешивали говядину со свининой, добавляли лук. Единственное отличие — очень тонкое тесто, но при этом пельмени получались большими. Артистка считает своего дедушку искусным мастером в этом деле.

Вячеслав Мясников, участник «Уральских пельменей», заявил, что главное в готовке этого блюда — делать это вместе с детьми и в хорошем настроении. Если настрой плохой, то ничего не получится. С семьей он по некоторым праздникам собирается и лепит пельмени.

Актриса Елена Проколова считает, что пельмени дарят «ощущение счастья». А из-за того, что в них все сбалансировано, они не вредят фигуре. А что касается рецепта фарша — необходимо добавить свинину, говядину и баранину, также обязательно курицу, лук, чеснок, специи, яйцо и воду. Все это нужно долго месить, пока фарш не превратится в тягучую массу и перестанет впитывать воду.