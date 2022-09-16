Российские звезды поделились мнением, стоит ли запрещать идеологию чайлдфри в стране | 360°

Знаменитости 16 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Российские звезды поделились мнением, стоит ли запрещать идеологию чайлдфри в стране

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Журналисты Тeleprogramma.pro расспросили знаменитостей о том, стоит ли запрещать в России идеологию чайлдфри.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. По словам депутатов, информацию о сознательном отказе от рождения детей стоит отнести к запрещенной.

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Певица Наталья Сенчукова назвала данную идеологию веянием западных стран.

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«Движение чайлдфри — это, конечно, веяние Запада. Это навязывание такой позиции — быть бездетными. Западу выгодно, чтобы наши женщины не рожали. У нас это никак не могло возникнуть само по себе, в нашей стране», — сказала она.

По словам телеведущей Розы Сябитовой, запрет дает возможность сопротивляться.

«Как показывает жизненный опыт, если бы в свое время Ромео и Джульетте никто не мешал, вряд ли бы они действовали назло родителям. Нельзя запрещать — это дает возможность детям сопротивляться. Это история „пчелы против меда“, мы все знаем, как это заканчивается: чаще всего — ничем», — добавила знаменитость.

Актриса Дарья Сагалова и вовсе считает, что «в здравом уме женщина не может отказаться иметь детей». На вопрос, стоит ли вмешиваться государству, артистка ответила отрицательно.

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