Знаменитости 11 марта 2024, 11:57 Российские звезды объявили Пугачевой бойкот «МК»: российские звезды объявили Пугачевой бойкот Vadim Tarakanov / Global Look Press

Читать 360tv в

Певица Алла Пугачева оскорбила певца Стаса Михайлова, который заявил, что сбежавшие из России звезды приползут на коленях обратно и будут целовать ноги. В шоу-бизнесе предположили, что западные кураторы дали артистке наказ сделать это умышленно. Ее коллеги не хотят с ней общаться, сообщило издание «Московский комсомолец».

Последнее время артистка активно вела соцсети, регулярно публикуя видео. Она устроила весеннюю встречу, танцевала под украинские песни и записала скандальный ответ Михайлову. Такое поведение навело людей на мысли о том, что западные кураторы дали ей команду выйти из тени.

Реклама

Некоторые известные личности поставили лайки на пост Пугачевой. Среди них — Семен Слепаков* и Татьяна Лазарева*. Также поведение артистки одобрили актеры Максим Виторган и Иван Николаев.

Однако большинство российских знаменитостей проигнорировали выпад Примадонны. В узких кругах ходят слухи, что Пугачевой коллеги объявили бойкот.

Ранее в Сети появился полный список звезд, поддержавших Пугачеву в конфликте с Михайловым.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в список террористов и экстремистов.