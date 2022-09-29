Российские знаменитости высказались об отъезде Пугачевой, не посетившей похороны Моисеева | 360°

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Российские знаменитости высказались об отъезде Пугачевой, не посетившей похороны Моисеева

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Певица Алла Пугачева покинула Россию, не посетив похороны своего друга Бориса Моисеева. Знаменитости прокомментировали данный поступок примадонны. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

«Наверное, она давно уже купила эти билеты, а потом так совпало… Не осталась на похороны друга Моисеева — значит, не так уж сильно они и дружили. Такая вот у них дружба», — заявил певец Данко.

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Иосиф Пригожин отказался комментировать данную ситуацию, заявив, что ему все равно. Бари Алибасов — младший же назвал Моисеева своим кумиром, разорвавшим многие шаблоны. Он подчеркнул, что Пугачева является абсолютно свободным человеком, который может делать все, что хочет.

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Алла Пугачева

Умер Борис Моисеев

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