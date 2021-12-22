Российские знаменитости рассказали, какие подарки лучше всего дарить на Новый год

Популярный артист RADJO заявил, что подарки на Новый год должны быть нужными и интересными. По его словам, цена не имеет значения, потому что в наступившем году все обязательно вернется. Об этом он рассказал в беседе с Daily Storm.

«Однозначно больше нравится дарить подарки, чем получать. Люблю делать близких людей чуточку счастливее, видеть их восторженные лица, когда они распаковывают подарок, наблюдать, как они угадывают или не угадывают, что там внутри. На 100% мне нравится отдавать больше, чем получать!» — сообщил он.

Артист лейбла RAAVA MUSIC, музыкант ITON считает, что подарки должны нести какой-то смысл. Можно их сделать своими руками, вложив, таким образом, свою душу и время.

«Как говорят, лучший подарок сделан своими руками. Возможно, это правильно, потому что когда делаешь подарок сам, то вкладываешь душу, силы, время, а это самое дорогое у человека. Главное, чтобы подарок был необходим. Если даришь человеку что-то супердорогое, не зная его потребностей, то какой смысл в этом подарке? Может, он ему не нужен. Поэтому качестве подарка не зависит от цены», — говорит артист.

А по словам певицы и блогера Малинки, в их семье принято на Новый год и дни рождения дарить друг другу дорогие подарки. Например, своему папе на 65-летие она преподнесла 65 тысяч рублей, а маме дарила iPhone и поездку на Мальдивы. Иногда блогер радует подарками и своих подписчиков. Так, одной из девушек она заказала на день рождения цветы, чем очень удивила и обрадовала ее.