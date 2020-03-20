Российские певицы рассказали, как проводят время с детьми на карантине

Кэти Топурия, солистка российской группы «А’Студио» рассказала, что находится на самоизоляции вместе с ребенком.

«Мы сейчас на самоизоляции, ребенок никуда не ходит, дома обучаемся — читаем и развиваемся. У меня тоже концертов нет. Ничего особенного, все как у всех — моем руки и не только. Моему ребенку нет и пяти, и там нет определенной литературы — она просто читает детские книжки, Библию», — поделилась Топурия.

По ее словам, ребенок хорошо переносит карантин. Дочка певицы любит сидеть дома. Звездная мама заявила, что общается с ней как со взрослой, поэтому объяснила ей, что, как и почему сейчас происходит.

А вот самой певице карантин дается тяжело. У нее отменили все съемки, концерты. Она также отказалась от участия в различных передачах.

Исполнительница Наталья Подольская рассказала изданию, что у нее паника. Вместе с супругом Владимир Пресняковым-младшим и сыном она находится за городом. Они отменили все дела и выезды.

Подольская рассказала, как развлекает ребенка.

«Это книги и фильмы, мы киноманы с мужем, я люблю готовить, я закупила много продуктов, сегодня буду готовить новое блюдо», — сообщила она.