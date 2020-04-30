Российские музыканты посвятили врачам песню и клип

Новая композиция получила название «Спасибо вам, врачи».

«Друзья мои!!! Давайте все вместе скажем слова благодарности нашим докторам за их подвиг!!! Они сегодня на передовой, на самом переднем крае!!! Храни их Господь!!!» — подчеркнул рок-певец Александр Маршал.

Эстрадный певец Владимир Пресняков отметил, что «мы сейчас переживаем нелегкие времена». По его словам, тяжелее всего тем, «кто основной удар берет на себя», то есть «всему медицинскому персоналу».

«Именно сейчас им как никогда нужна искренняя человеческая поддержка! Именно медицинские работники сейчас самоотверженно борются за жизни россиян и каждый день подвергают себя опасности. Поддержите тех, кто спасает нас, коротким видеороликом с добрыми словами, хештег #скажиспасибоврачам. Уверен, ваши благодарности, придадут им сил!» — пояснил Пресняков.