Российские юмористы рассказали о правилах шуток 1 апреля

Ещенко уточнил, что шутка «должна быть прежде всего доброй». По его мнению, рассмешить нужно «не только того, кто разыгрывает, но и того, кого разыгрывают».

«Даже юмористы злые шутки не жалуют», — подчеркнул артист.

Винокур убежден, что «розыгрыш на тему болезней лучше не устраивать», потому что «это неэтично».

«Режим самоизоляции не значит, что нужно включить траурную музыку. По телевидению сейчас в основном сообщения о коронавирусе, а хотелось бы больше каких-то светлых номеров. Даже во время войны люди смеялись, шутили», — добавил он.

Ещенко вспомнил лучшую шутку над собой.

«Самый удачный первоапрельский розыгрыш в моей жизни — это обстоятельства моего рождения. Мои родители очень хотели девочку, но 1 апреля у них родился я», — рассказал юморист.