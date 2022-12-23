Эксклюзив 23 декабря 2022, 03:27 Российские блогеры устроили самый крупный флешмоб по мотивам сериала «Уэнсдей» 30 блогеров исполнили популярный танец Уэнсдэй Аддамс

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Поклонники сериала «Уэнсдэй» показали самый массовый в России синхронный танец главной героини. Танцевальные движения на вечеринке одновременно исполнили 30 блогеров.

Организатором мероприятия стала блогер и телеведущая Арина Ростовская вместе с агентством «Инвайт» и соцсетью «Вконтакте». Сериал «Уэнсдэй» рассказывает о приключениях дочери семейки Аддамс. А танец Уэнсдэй Аддамс сразу же завирусился в социальных сетях.

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«Мы решили по случаю предстоящих праздников организовать супер-вечеринку вместе с блогерами для того, чтобы организовать некое готическое Рождество», — рассказала Ростовская.

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Блогер Дан Подлецкий отметил актуальность вечеринки, ведь сериал сейчас считается одним из самых популярных в Сети.

«И мне кажется, что, когда ты готовишься к вечеринке, всегда приятнее, чем ты просто наряжаешься, как хочешь, и приходишь. И сегодня тематика, действительно, по-своему заряжает», — отметил он.

Специально для вечеринки были воссозданы детали комнаты из творения режиссера Тима Бертона. Поэтому каждый из гостей запечатлел себя на фоне предметов, окружающих сериальную Уэнсдэй.