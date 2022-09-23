Российские актеры поддержали людей Донбасса в день референдума | 360°

Знаменитости 23 сентября 2022, 15:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российские актеры поддержали людей Донбасса в день референдума Яковлева, Апексимова, Баринов назвали референдумы в Донбассе историческим событием РИА «Новости»

Читать 360tv в

День проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях является историческим. Об этом заявили российские артисты Алена Яковлева, Валерий Баринов и Ирина Апексимова. Они высказали поддержку жителям этих регионов. Об этом написал ТАСС.

«День действительно исторический, потому что событие у нас историческое. День действительно добрый. Принятое решение о референдуме было абсолютно правильным, верным», — сказала народная артистка РФ Алена Яковлева во время пресс-брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.

Реклама

Она добавила, что комментирующие референдум жители этих регионов чаще всего описывают его словом «долгожданный».

Реклама

Заслуженная артистка РФ, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова подчеркнула важность этого дня для всего государства.

«Сегодня действительно очень важный, исторически важный день для меня, для всех нас, для всей нашей огромной страны», — заявила она.

Апексимова сказала, что преклоняется перед мужеством и стойкостью людей, которые придут на референдум.

Актер, народный артист России Валерий Баринов посчитал, что референдум является защитой для жителей Донбасса.

«Мы должны спасти детей Донбасса, жителей и именно детей. <…> Референдум — это, говорят, возвращение домой, да, возвращение домой. Это возвращение дома. Мы должны впустить в наш дом, под нашу защиту огромное количество русских людей», — заключил он.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях до 27 сентября. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил «360», что референдум — это праздник для жителей региона.

3 0 0 0 0 0