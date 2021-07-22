Российские актеры поздравили Ивана Охлобыстина с 55-летием

В четверг, 22 июля, российскому актеру Ивану Охлобыстину исполнилось 55 лет. О том, что думают коллеги про артиста, а также как его поздравляют с днем рождения, рассказал News.ru.

Актер Игорь Жижикин, сыгравший с Охлобыстиным в «Полярном», «Соловье-разбойнике» и «Иерей-Сане» рассказал, что от Ивана на съемочной площадке все кайфуют. Он назвал его легким и самым добродушным человеком.

Актер и телеведущий Сергей Бадюк назвал Ивана гениально одаренным человеком. Он пожелал актеру оставаться таким как есть, ведь он уже талантлив и прекрасен. При этом Бадюк добавил, что не менее прекрасная у актера семья. Он пожелал звезде сериала «Интерны» как можно дольше оставаться «законсервированным» в 50-летнем возрасте.

Сам Охлобыстин признался, что на него как на актера повлиял опыт священника. Служение сделало его терпеливее, смиреннее, а после десятков исповедей он понял, что «все эти грехи ничто по сравнению с твоими — ты меняешься, ставишь себя на свое место».

Охлобыстин может обсуждать абсолютно любые темы, начиная от ЛГБТ и заканчивая смертной казнью. Например, в 2019 году Иван назвал себя «деревенщиной», которой присуще «тушинское хулиганство». Журналисты отметили, что актер о себе высказывается скептически, не без самоиронии и самокритики.