Российская телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу

Российской и советской телеведущей Кире Прошутинской стало плохо еще 9 января. Прибывшие на вызов медики зафиксировали у нее высокое артериальное давление. На следующий день, когда состояние 76-летней знаменитости ухудшилось, ее забрали в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

Во время повторного вызова медики услышали у телеведущей хрипы в легких, поэтому приняли решение о госпитализации. Сейчас Прошутинская лежит под кислородной маской. Ее состояние оценивается как средней тяжести, написало «Утро.ру».

Кира Прошутинская является автором таких программ как «Взгляд», «Времечко», «Дежурный по стране», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать» и «Оба-На».