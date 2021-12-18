Российская студентка дозвонилась Тому Фелтону прямо с пары в университете

Актеру Тому Фелтону, выступавшему перед публикой на фестивале поп-культуры Bubble Comics Con, дозвонилась с помощью Zoom фанатка с пары в университете. Из-за последней она не могла быть на фестивале лично.

«Том, вы талантливый актер и пишете прекрасную музыку, что вас больше привлекает? Хотели бы вы продолжить актерскую карьеру или музыкальную?» — спросила она, передает РЕН ТВ.

На это Фелтон ответил, что как актеру ему нравится «бывать в шкуре других людей», а музыка для него скорее как хобби, хотя в целом ему нравится и то и другое. Звезда поттерианы, сыгравший Драко Малфоя, также сделал комплимент красоте девушки, а зал пошутил, что она, вероятно, сейчас в Хогвартсе.

Сегодня любители всех факультетов Хогвартса пришли к «Экспоцентру» в надежде сфотографироваться и получить автограф кумира. Одна из девушек в толпе рассказала, что очередь начала собираться с самого раннего утра. Как и многие другие, ради встречи с Фелтоном она приехала в Москву из другого города. Кто-то прибыл самолетом, некоторые приехали на поезде.