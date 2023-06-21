21 июня 2023, 18:21
Российская рэп-исполнительница Alizade вышла в топы турецких чартов
Рэперша из России Alizade стала самой популярной исполнительницей в Турции. Об этом сообщил Forbes.
Певица прославилась треком Gucci, который выпустила в 2019 году совместно с рэпером Big Baby Tape. Переехав в Турцию, она стала записывать свои композиции на местном языке. Таким образом, добавило НСН, завоевав любовь и признание публики. Однако при этом Alizade продолжает писать песни и на русском языке.
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