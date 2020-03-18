Российская певица обругала Шнурова за его заявление про Крым

Сергей Шнуров дал неоднозначный ответ на вопрос, к какой стране относится Крым. В ходе интервью в эфире радио «Комсомольская правда», Шнурова заставил задуматься вопрос Тины Канделаки: «Крым — наш?» Музыкант помолчал секунд десять, а потом сказал: «Поживем — увидим».

Такие высказывания Шнурова певица Вика Цыганова оценила категорично. Артистка, комментируя высказывание Шнурова, заметила, что участь предателей всегда плачевна.

«Должно быть четкое понимание — Крым наш. […] А если этот товарищ — и вашим, и нашим, на самом деле, последует участь предателей. И она всегда будет плачевна. Наш пострел везде поспел», — отметила Цыганова. При этом певица добавила, что может, говорит грубо, «во всяком случае, я комментирую их поступки», отметила Цыганова.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров начал политическую деятельность после того, как 20 февраля вступил в «Партию Роста». Он не исключил, что будет участвовать в выборах в 2021 году.

Референдум в Крыму и присоединение полуострова к России прошел шесть лет назад.