Российская фигуристка раскритиковала Моргенштерна за нецензурные слова в песнях

Российская спортсменка Алиса Трифонова рассказала о своем отношении к творчеству Алишера Моргенштерна. По ее словам, она не является поклонницей артиста, но понимает, что он не просто так стал известным. Об этом сообщила «Газета.ru».

Фигуристка отметила, что к певцу относится совершенно нейтрально. Она не хочет высказываться против, так как знает, сколько трудов каждый артист вкладывает в свое творчество. Моргенштерн не просто спел что-то и стал известным. По словам девушки, это долгий процесс.

Трифонова добавила, что больше всего не любит в треках Моргенштерна мат и другие плохие выражения. Несмотря на то, что его песни для нее не близки, она считает, что Алишер большой молодец.

Алиса Трифонова занималась у знаменитого тренера Анны Царевой. Также спортсменка участвовала в проекте «Голос.Дети» под руководством Егора Крида.