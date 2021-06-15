Российская боксерша вызвала на бой Губерниева за отношение к Бузовой

Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой комментатора Дмитриева Губерниева из-за его поведения по отношению к Ольге Бузовой в прямом эфире «Матч ТВ». Спортсменка подчеркнула, что возмущена поведением мужчины и намерена защитить слабую девушку.

Об этом Семенова рассказала «360». Она уточнила, что до глубины души возмущена поведением Губерниева — как такой профессионал мог позволить себе подобное отношение к Ольге Бузовой в прямом эфире. Певица пришла поддержать свою сборную, не побоялась, что недостаточно компетентна в некоторый спортивных вопросах, а на нее «посыпалось крайне некорректное, отвратительное поведение».

«Вместо того, чтобы обходить какие-то колкие, острые моменты, он начинал засыпать ее унизительными шутками и унизительными вопросами, которые абсолютно никакого отношения к профессиональному футболу не имеют. <...> Поэтому мне пришло в голову, я посчитала важным за нее заступиться. Потому что в какой бы ситуации девушка не была, к ней должно быть бережное, хорошее отношение», — отметила спортсменка.

Она подчеркнула, что действительно сильный в душе мужчина никогда бы не позволил себе такое неспортивное поведение. Семенова уверена, что смогла бы достаточно быстро его нокаутировать во время поединка — неважно, в каком стиле он бы проходил. Если бы это была встреча в рамках бокса, то справиться с ним помогли бы удары по печени.

«Если бы это поединок по ММА, я бы, конечно, привела его в партер и закончила бой достаточно быстро там. Потому что зачем наносить большее количество ударов по голове, чем нужно — ведь ему все-таки еще нужно работать и продолжать комментировать», — сказала Семенова.

Она посоветовала Губерниеву потренироваться не только в рамках развития дикции, но и в рамках развития физических навыков, чтобы оказать ей сопротивление. Собеседница подчеркнула, что готова принять бой абсолютно по любым правилам. Семенова напомнила, что через несколько недель у нее состоится бой против трехкратной чемпионки мира по боксу, поэтому она чувствует себя максимально уверенно — она долго и профессионально готовилась к этой встрече и прошла «невероятно мощную подготовку».

«Поэтому, Дмитрий Губерниев, держись! <…> В любой ситуации мужчина должен оставаться мужчиной. За слабых нужно заступаться, что я и сделала. Поэтому за Ольгу Бузову я заступилась и вызвала Дмитрия Губерниева на бой. Потому что, раз он решил сражаться с женщинами, то сражайтесь тогда и со мной, Дмитрий», — заключила спортсменка.