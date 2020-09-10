Российская блогерша разбилась в ДТП вместе с возлюбленным в Китае

Российская блогерша Дарья Канова и ее возлюбленный погибли в Китае. Она ехали вдвоем на одном электроскутере по мосту «Эпоха», когда в них врезался автомобиль.

Об этом волгоградскому изданию V1 рассказали друзья погибшей.

«Дарья Канова погибла на мосту „Эпоха“, — сообщили волгоградцы. — Это случилось 5 сентября, но тело Даши до сих пор находится в Китае. Сейчас делается все возможное, чтобы помочь родственникам забрать ее на родину и похоронить в Волгограде», — рассказали они.

Дарья и ее бойфренд в ночь на 5 сентября ехали по мосту «Эпоха» на одном электроскутере. По данным издания, за рулем сидел возлюбленный Кановой. В какой-то момент в них сзади врезался легковой автомобиль. Правоохранители, которые прибыли на место ДТП, выяснили, что водитель машины был пьян.

Дарья и ее молодой человек от полученных травм скончались на месте, до приезда медиков.

Дарья жила в Китае долгое время — она занималась там бизнесом. В своем блоге девушка рассказывала о жизни в этой стране. Кроме того, вместе с бойфрендом они постоянно путешествовали.

Летом этого года погибла еще одна популярная российская блогерша Настя Тропицель. Она попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали. Друг Тропицель, который ехал рядом с ней на другом мотоцикле, не пострадал. Он рассказал, что девушка всегда водила аккуратно и не превышала скорость. Авария произошла из-за того, что в какой-то момент переднее колесо ее мотоцикла начало колебаться, и Настя не справилась с управлением.