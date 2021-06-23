facebook_pixel
    23 июня 2021, 10:41

    Российская блогерша предложила отдать Сахалин Японии

    Андрей Иванов

    Блогерша из России Марьяна Ро в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что ей бы хотелось, чтобы Сахалин стал японским. По ее мнению, «японцы бы там все исправили».

    Российская блогерша предложила отдать Сахалин Японии

    Гордон задал собеседнице вопрос о том, будет ли справедливо, если «японцы придут за Сахалином».

    «Не знаю насчет справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы все там исправили», — ответила блогерша. Интервью опубликовали на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

    Марьяна Ро, которую по-настоящему зовут Марьяна Рожкова, родилась и выросла в Южно-Сахалинске. Вместе с родителями она несколько лет жила в Японии. Блогерша отметила, что за время ее отсутствия в регионе ничего не изменилось, так как в России особое внимание уделяют лишь развитию Москвы.

    «Там круто, но никому нет дела до Сахалина. Все вот в Москву, всякие парки строят в Москве. Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», — подчеркнула девушка.

    В начале июня Марьяна Ро показала кольцо — подарок рэпера Face, с которым она давно встречается.