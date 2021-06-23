Российская блогерша предложила отдать Сахалин Японии

Блогерша из России Марьяна Ро в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявила, что ей бы хотелось, чтобы Сахалин стал японским. По ее мнению, «японцы бы там все исправили».

Гордон задал собеседнице вопрос о том, будет ли справедливо, если «японцы придут за Сахалином».

«Не знаю насчет справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы все там исправили», — ответила блогерша. Интервью опубликовали на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Марьяна Ро, которую по-настоящему зовут Марьяна Рожкова, родилась и выросла в Южно-Сахалинске. Вместе с родителями она несколько лет жила в Японии. Блогерша отметила, что за время ее отсутствия в регионе ничего не изменилось, так как в России особое внимание уделяют лишь развитию Москвы.

«Там круто, но никому нет дела до Сахалина. Все вот в Москву, всякие парки строят в Москве. Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», — подчеркнула девушка.

В начале июня Марьяна Ро показала кольцо — подарок рэпера Face, с которым она давно встречается.