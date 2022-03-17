Российская балерина Ольга Смирнова переехала в Нидерланды

Российская прима-балерина Ольга Смирнова, выступавшая на сцене Государственного академического Большого театра, теперь будет работать в Национальном балете Нидерландов. Об этом написал «Интерфакс».

Как сообщили в администрации театра, Смирнова попросила отпуск на год, то есть формально из Большого театра она не уволилась, сообщило ИА НСН.

Вернется ли Смирнова в Россию по истечению отпуска, пока не ясно. Ранее в своих соцсетях прима с критикой высказалась по поводу специальной операции России на Украине.