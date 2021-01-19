Российская актриса назвала феминизм проблемой некрасивых женщин

Актриса Оксана Акиньшина заявила, что равнодушна к идеям феминизма. Само движение она назвала уделом некрасивых женщин.

Такое мнение артистка высказала в интервью газете «Известия».

По ее словам, она не видит смысла в борьбе за равные зарплаты. Ведь хорошего специалиста в любом случае оценят независимо от гендерной принадлежности. Акиньшина отметила, что что мужчины и женщины слишком разные, поэтому борьба за равноправие — «заведомо проигрышная история».

Актриса считает, что если назначить женщину на руководящий пост, то она первым дела уничтожит вокруг себя других представительниц прекрасного пола. На этом ее феминизм закончится, написала «Газета.ru».

«Завершая разговор о феминизме, признаюсь — мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми», — заключила Акиньшина.

Оксана Акиньшина известна по ролям в таких фильмах, как «Сестры» «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Лиля навсегда». В 2020 году зрители увидели ее в сериале «Беспринципные».