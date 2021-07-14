Российская актриса Куриленко рассказала о домогательствах Вайнштейна

Российская актриса Ольга Куриленко, которая на протяжении длительного времени выстраивает свою карьеру в Голливуде, рассказала о домогательствах со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщили «Дни.ру».

Харви Вайнштейн известен скандалом на сексуальной почте. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за многочисленные сексуальные домогательства и изнасилования. Актриса рассказала, что Вайнштейн попытался обнять ее, однако она оттолкнула продюсера и ушла.

«Он пытался что-то сделать, но я была осторожна, » — сообщила знаменитость.

Куриленко пояснила, что не чувствовала себя жертвой в той ситуации, потом что многие мужчины проявляли к ней интерес. Она пояснила, что отказ не заставил ее жалеть, так как в тот момент ей поступало множество предложений от других знаменитых режиссеров и продюсеров.