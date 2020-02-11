Российская актриса из «Обыкновенного чуда» лишилась легкого

По информации издания, операцию провели в клинике Германии. Народная артистка узнала о заболевании несколько лет назад. Тогда врачи диагностировали ей онкологию.

Несмотря на недуг, звезда в 64 года выступает в театре. Однако она редко участвует в гастролях и съемках за пределами Москвы. Актрисе запретили чрезмерные нагрузки.

Симонова получила большую известность благодаря главной роли в трагикомедии «Обыкновенное чудо» режиссера Марка Захарова.