Российская актриса Евгения Добровольская развелась с мужем

Актриса Евгения Добровольская оформила развод со своим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Пара прожила вместе без малого полтора десятилетия. Об этом рассказал сайт INC News.

По информации от инсайдера, в последние два года супруги испытывали в отношениях некоторые трудности. Именно с того момента между ними начался разлад. Зимой этого года 57-летняя актриса заявила, что подает на развод.

Поклонники пары до последнего надеялись, что Евгении и Дмитрию удастся примириться и сохранить брак, однако чуда не произошло. В понедельник, 14 марта, стало известно, что пара официально оформила разрыв отношений.

В некоторых СМИ появлялась информация о том, что не последнюю роль в разводе сыграли разница в возрасте и финансовый вопрос. Дмитрий младше Евгении на 13 лет. При этом его заработки были нижем, чем у популярной жены. Несомтря на слухи, расстаться супругам удалось без скандалов, урегулировав все денежные вопросы и рассмотрев заявление в мировом суде.

У Евгении и Дмитрия есть общая 13-летняя дочь.