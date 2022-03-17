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    17 марта 2022, 16:14

    Российская актриса Евгения Добровольская развелась с мужем

    Оксана Лавнюженко

    Актриса Евгения Добровольская оформила развод со своим мужем, оператором Дмитрием Мананниковым. Пара прожила вместе без малого полтора десятилетия. Об этом рассказал сайт INC News.

    Российская актриса Евгения Добровольская развелась с мужем

    По информации от инсайдера, в последние два года супруги испытывали в отношениях некоторые трудности. Именно с того момента между ними начался разлад. Зимой этого года 57-летняя актриса заявила, что подает на развод.

    Поклонники пары до последнего надеялись, что Евгении и Дмитрию удастся примириться и сохранить брак, однако чуда не произошло. В понедельник, 14 марта, стало известно, что пара официально оформила разрыв отношений.

    В некоторых СМИ появлялась информация о том, что не последнюю роль в разводе сыграли разница в возрасте и финансовый вопрос. Дмитрий младше Евгении на 13 лет. При этом его заработки были нижем, чем у популярной жены. Несомтря на слухи, расстаться супругам удалось без скандалов, урегулировав все денежные вопросы и рассмотрев заявление в мировом суде.

    У Евгении и Дмитрия есть общая 13-летняя дочь.