Россиянка выстроила диалог с полицией Италии на фразах из опер

Российская оперная певица Мария Остроухова, не владеющая ни английским, ни итальянским разговорным языком, вынуждена была объясняться с полицейскими в чужой стране фразами из арий. Делать это пришлось после того, как ее ограбили в Венеции.

В соцсети Facebook Остроухова написала, что у нее украли деньги, банковские карты и паспорт. Уже через два дня ей необходимо было сесть в самолет до Лондона, чтобы спеть партию в опере «Коронация Поппеи» Клаудио Монтеверди. Найти вора без полиции невозможно, но как объясняться с правоохранителями, не зная языка?

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Мария решила использовать фразы из известных ей опер. Начала она строчками из «Коронации Поппеи» и «Орфея и Эвридики». Итальянцы сразу же обратили на это внимание, ведь девушка спела о том, что отринута всеми, безутешна, теряет сознание и умирает (Son disprezzata e sconsolata! Io manco, io moro…).

«Я решила продолжить идти по «Орфею и Эвридике», тем более что в моем представлении слова «Эвридика» и «паспорт» были взаимозаменяемыми. «Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte? (Что я буду делать без паспорта? Куда я пойду без паспорта?)», — продолжила свой рассказ в Facebook Мария.

Полицейские поняли иностранку. Они продемонстрировали Остроуховой фотографии известных им карманных воров. На одной из них девушка и приметила лежи в хиджабе, которая на одном из мостиков «случайно» врезалась в нее.

«Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla!» — обозначила «узнавание» российская оперная певица.

В переводе эта фраза звучит весьма эффектно: «Вот эта проклятая женщина! Я хочу расчленить ее!».

Полицейским удалось разыскать вора и вернуть Остроуховой документы. Слова благодарности снова оказались цитатой из оперы: «Сеньор рыцарь, благословляю вас за вашу доброту и ласку».