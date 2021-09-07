Россиянка выставила на продажу автограф Элтона Джона

На Avito выложили автограф Элтона Джона за пять тысяч рублей. Продавец указал, что он был получен в 2003 году.

«Автограф Элтона Джона, взятый мною у него у отеля „Балчуг“ 24.06.2003 года перед его концертом в Кремле», — указал продавец.

Также продавец выложил фотографию автографа с подписью о том, где и когда он был взят.

Объявление было опубликовано 15 августа. За это время его посмотрели 413 раз.

В начале июня Элтон Джон официально выпустил свой дебютный альбом Regimental Sgt. Zippo 1968 года. Тогда он категорически не понравился руководителю студии Dick James Music. Его назвали безнадежным. В альбоме 12 песен.

Ранее Metalliса в честь 30-летия своего альбома Black Album заявила о его переиздании и выпуске сборника каверов с участием множества звезд. Среди них есть Элтон Джон. Кроме него, в записи приняли участием Мак ДеМарко, Кори Тейлор из Slipknot, Джей Бальвин, вокалист Depeche Mode Дейв Гаан, Элтон Джон, Игорь Левит, монгольская группа Hu, Фиби Бриджерс, Майли Сайрус.