Россиянин потребовал у «Муз-ТВ» 24 млн рублей за моральный ущерб из-за «свадьбы» Киркорова и Давы

Иск россиянина к телеканалу «Муз-ТВ» зарегистрировал Басманный суд Москвы. Мужчина заявил, что ему нанесла моральным вред демонстрация каналом «свадьбы» артиста Филиппа Киркорова и блогера Давы. Он потребовал многомиллионного возмещения психологических убытков. Об этом сообщили «Ведомости».

Истец требует от телеканала выплаты компенсации в размере 24 миллионов рублей после трансляции музыкальной премии телеканала, где артисты предстали в образе молодоженов. Как уточнила пресс-секретарь суда Кира Булыгина, мужчина также хотел обязать «Муз-ТВ» выплатить еще 100 миллионов рублей в пользу государства, но в этом ему было отказано.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» прошла 4 июня 2021 года, канал вел ее трансляцию. Киркоров и Дава въехали на красную ковровую дорожку на белом кабриолете, их сопровождал эскорт из полуголых мужчин с цветами. Кроме того, блогер Даня Милохин появился на церемонии в костюме, составляющем комбинацию мужской и женской одежды.

Роскомнадзор после этого вынес телеканалу предупреждение, основанное на статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Административные протоколы были составлены в отношении главного редактора и редакции «Муз-ТВ».