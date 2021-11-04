Россиянин потребовал у Metallica миллиард долларов через суд

Россиянин обратился в суд с иском к американской группе Metallica. Он потребовал от музыкантов миллиард долларов. Об этом сообщили в картотеке арбитражных дел.

Там сказано, что Иван Хохлов подал иск к американской группе 2 ноября. Россиянин обратился в Арбитражный суд Орловской области, потребовав от Metallica миллиард долларов. При этом основания иска пока неизвестны.

По данным Telegram-канала «Арбитр», Хохлов заявил, что является автором логотипа группы и обложек всех альбомов. Он также заявил, что самостоятельно написал для Metallica все тексты и музыку к песням.

Он потребовал от группы не только выплатить миллиард долларов в качестве компенсации задолженности, но и назначить ему «пожизненное содержание с доходов от продаж музыки, атрибутики и прочего Metallica».

Американская группа Metallica появилась в 1981 году, ее основали Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. За годы деятельности группа выпустила 10 студийных альбомов, которые многократно получали статус платиновых. Кроме того, музыканты не раз получали различные престижные премии, в том числе Grammy. Творчество Metallica оказало большое значение на развитие треш-метала.