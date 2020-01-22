Россияне заступились за Водонаеву, которую захотели оштрафовать из-за слов о «быдле» и маткапитале

Подписчики телеведущей Алены Водонаевой поддержали ее в конфликте со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей за резкий комментарий о маткапитале.

Водонаева опубликовала в сторис на своей странице в Instagram скриншоты сообщений и видеообращений в ее адрес с приободряющими словами.

Одна пользовательница назвала Водонаеву умницей и красавицей и полностью согласилась с ней по поводу «нищих россиян и быдла». Она привела в качестве примера словарную статью, в которой «быдло — это обозначение людской массы как безвольного, бессловесного и покорного стада».

Видеообращение опубликовала учительница химии. Она заявила, что «ради материнского капитала плодятся неблагополучные дети». Женщина сослалась на свой профессиональный опыт. А кто-то заявил, что его оскорбили слова Володина, а не Водонаевой, которая «назвала вещи своими именами».

Ранее телеведущая прокомментировала новость о материнском капитале за первого ребенка. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать ради денег. В ответ на это Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и призвал наказать ее и оштрафовать на 100 миллионов рублей. Телезвезда продолжила диалог на повышенных тонах и предложила депутатам «начать со своих рядов». Водонаева считает, что парламентарии и чиновники постоянно оскорбляют россиян. Чтобы убедиться в этом, она рекомендовала просто включить телевизор.