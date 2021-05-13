Россияне пристыдили Маняукяна за рекламу поста о трагедии в Казани

Жители России раскритиковали блогера Давида Маняукяна за рекламу Instаgrаm-поста о трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую гимназию и открыл огонь. В результате стрельбы погибли девять человек, написал сайт «Дни.ру».

Накануне Дава отправился в Казань, чтобы принести свои соболезнования родственникам жертв и поддержать пострадавших. Мужчина приехал к мемориалу и возложил цветы в память о погибших. Происходящее Манукян снимал и публиковал в личном блоге. Также артист выставил пост, в котором выразил свои соболезнования.

Пользователи Сети заподозрили Давида в отсутствии искренности. Его подписчики заметили, что блогер решил продвинуть свою публикацию. Она произвольно всплывала в ленте с пометкой «реклама». Комментаторы обвинили Даву в аморальном поступке.