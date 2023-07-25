Знаменитости 25 июля 2023, 03:07 Россияне предложили недовольному Макаревичу «не прогибаться под изменчивый мир» в Израиле Музыкант Макаревич выразил недовольство израильским сервисом и нарвался на критику россиян РИА «Новости»

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Некогда популярный российский музыкант, а ныне проживающий в Израиле иноагент Андрей Макаревич* выразил недовольство условиями жизни на своей новой родине и нарвался на критику со стороны россиян. Сбежавшему из России артисту предложили устроиться в доставку и показать израильтянам, как нужно работать.

Макаревич* разместил в соцсети пост, где пожаловался на низкий уровень сервиса в Израиле. Доставку он обвинил в нерасторопности, а почту — в утере посылки из России. Российские пользователи высмеяли музыканта, используя цитаты из его песен.

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«Почему тут так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? <…> Почему товары из магазина доставят не в означенный день, а через неделю? Они, оказывается, вправе вообще вам ничего не доставить. А платить за эту доставку ты почему-то обязан», — возмутился в посте музыкант.

Читатели порекомендовали Макаревичу* «не прогибаться под изменчивый мир», а также устроиться в службу доставки и показать, как нужно работать.

«Андрюша, хочешь сделать хорошо — сделай сам! Покажи им, как надо доставлять», — написал один из пользователей.

Андрей Макаревич* сбежал из России после начала СВО, отменил все концерты и теперь называет себя «полноправным гражданином Израиля».

* Признан в России иностранным агентом.