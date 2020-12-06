Россияне назвали лучших актеров десятилетия. У мужчин наметился необычный фаворит

Жители России считают, что Леонардо Ди Каприо оказал наибольшее влияние на зарубежный кинематограф за последние 10 лет и набрал 12% голосов. На втором месте с небольшим отставанием оказался Джонни Депп, затем Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан.

Среди женщиной любимицей россиян стала Анджелина Джоли, набрав 14%. С большим отставанием на втором месте расположилась Джулия Робертс, далее Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

В отечественном кинематографе российский зритель выделяет Константина Хабенского, Александра Петрова и Светлану Ходченкову.

За Хабенского и Петрова голоса отдали по 10% респондентов, актеры опередили Сергея Безрукова и Данилу Козловского. Женщины чаще голосовали за Хабенского, а вот мужчины предпочли Петрова.

Светлана Ходченкова победила в опросе с 13% голосов. Опрос показал, что актрису любит больше женская аудитория, чем мужская. Далее с 4-3% голосов расположились Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.