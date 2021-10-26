Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими эстрадными исполнителями года

Россияне назвали певца Олега Газманова и певицу Полину Гагарину лучшими эстрадными исполнителями в этом году. ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого Газманов получил 19% голосов, а Гагарина — 17%.

По данным сайта Всероссийского центра изучения общественного мнения, на втором месте в мужском рейтинге оказался Баста, который заручился поддержкой 10% респондентов. Далее идут Григорий Лепс и Сергей Лазарев — по 9%. Четвертое место разделили Леонид Агутин и Валерий Меладзе — их назвали лучшими исполнителями по 8% россиян.

Второе место в рейтинге певиц у Пелагеи — ее поддержали 13% принявших участие в опросе. Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия получили по 7% голосов поддержки.

Газманов оказался популярен у людей старше 60 лет, которые живут в селах и небольших городах. Гагарину слушает молодежь в городах-миллионниках.

В июле Олегу Газманову исполнилось 70 лет. В преддверии круглой даты он рассказал, что задумывается о завершении музыкальной карьеры. Певец не исключил, что большой праздничный тур — последний в его жизни.