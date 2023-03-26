Знаменитости 26 марта 2023, 16:45 Евгений Пригожин рассказал, как не путать его с Иосифом Пригожиным Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что у него есть отличия от однофамильца-продюсера

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У однофамильцев Пригожиных — основателя ЧВК «Вагнер» Евгения и продюсера Иосифа — есть существенные отличия. Такое заявление сделал глава подразделения союзных сил. Он описал разницу в интервью изданию «Подъем».

Таким образом Евгений Пригожин прокомментировал недавнее заявление своего однофамильца. Тот объяснялся за распространенную в Сети аудиозапись с якобы его голосом. Евгений Пригожин предположил, что авторы материала могли ошибиться в имени человека, которого хотели оклеветать.

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«Если ты не владеешь русским языком, то здесь можно очень легко перепутать», — сказал он.

Также основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, как в дальнейшем не допускать такую оплошность. Он сказал, что у него самого достаточно спокойная манера речи. При этом однофамильца-продюсера Пригожин назвал вспыльчивым, агрессивным и дерзким человеком