Знаменитости 14 ноября 2022, 18:26 Россия внесла Джима Керри в санкционный список Россия объявила санкции в отношении 100 граждан Канады, в том числе актера Джима Керри YouTube

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Россия объявила персональные санкции в отношении 100 граждан Канады. В список лиц, которым закрыли въезд в РФ, попали актер Джим Керри и внук Степана Бандеры — журналист Стефан Бандера. Документ появился на сайте МИД.

Объявление нового «стоп-листа» связано с продолжающейся политикой введения канадских санкций против российских политиков, парламентариев, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры, «а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными», пояснется в заявлении. В санкционный список включили высокопоставленных чиновников, предпринимателей, «активистов многочисленных пробандеровских организаций», а также медиа- и финансовых структур, которые «непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

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Среди попавших в «черный список» политиков — начальник управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, член кабинета министров и Палаты общин Канады и бывший генеральный прокурор Питер Маккей, бывший премьер-министр провинции Квебек Жан Шарэ, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит и другие. Из актеров в перечне, кроме Керри, оказалась Кэтрин Винник. Кроме того, в него попали писатели Маргарет Этвуд и Мария Рева.

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Известно, что после начала спецоперации Джим Керри высказывался в поддержку Украины и резко высказывался в адрес российских властей.