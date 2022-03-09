Эстрадный певец и актер Николай Басков призвал россиян в сложившейся общественно-политической ситуации «быть вместе и всегда оставаться людьми». По его словам, главная задача — «помочь людям, которые в этом нуждаются». В разговоре с губернатором Московской области Андреем Воробьевым Николай Басков рассказал, активно участвует в благотворительной деятельности в регионе.

«Прежде всего я благодарен операторам сотовой связи, которые блокируют кол-центры, которые финансируются Западом. Главное их стремление — расшатать и запугать наше общество. Сегодня надо говорить об этом, быть вместе и всегда оставаться людьми. Россия — не только щедрая страна, Россия — страна за правду. Сегодня нас не слышат, но, я уверен, в будущем нас услышат, нас поймут. Наша задача — спасти и помочь тем людям, которые в этом непосредственно нуждаются. Мы все готовы, особенно мой эстрадный цех, мои коллеги», — подчеркнул Николай Басков на заседании регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил певца за добрые дела.

«Очень важны даже не слова, а чувства, которые вы передаете», — подчеркнул глава Подмосковья.