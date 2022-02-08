«Россия от меня так легко не отделается». Моргенштерн опроверг новости о своей эмиграции

Российский рэпер Алишер Моргенштерн не подтвердил слухи о своем окончательном переезде в ОАЭ. Информацию о продаже бизнеса музыкант тоже опроверг.

Моргенштерн прокомментировал новости о предполагаемой эмиграции в Instagram. Он записал несколько Stories, содержание которых противоречит ранее сделанному его братом Максом Штерном заявлению.

«Россия от меня так легко не отделается», — написал рэпер в ответ на заголовки некоторых СМИ.

Говоря о якобы проданном бизнесе, Моргенштерн пообещал в скором времени поделиться подробностями.

«По поводу бизнеса, который я, оказывается, продал. Завтра будут *** новости для всех, кто хочет стать частичкой кайфа», — загадочно заявил рэпер.

Брат Моргенштерна сообщил, что решение рэпера о переезде «окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит». По словам Штерна, музыкант избавился почти от всего имущества и бизнеса в России и приобрел недвижимость в ОАЭ на берегу Персидского залива.

В международной компании Premium Dubai подтвердили, что Моргенштерн перебрался в Дубай.