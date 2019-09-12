Роспотребнадзор привлекли к разбирательству Алибасова и «Крота»

Представители судов подтвердили, что иск рассматривать будут специалисты Роспотребнадзора. Адвокат продюсера Андрей Комиссаров рассказал, что ведомство решили привлечь в связи с требованием суда провести проверку на соответствие госстандартам упаковки средства для чистки труб «Крот», которым в начале июня отравился Алибасов.

«В СМИ Роспотребнадзор заявлял, что проведет проверку. В начале августа мы направили в адрес Роспотребнадзора адвокатский запрос о ее итогах. В начале сентября глава Роспотребнадзора заявляла, что из-за судебного разбирательства регулятор не планирует обнародовать итоги проверки. Вчера мы получили ответ на наш адвокатский запрос, в котором было сказано, что никакой проверки не было», — объяснил адвокат.

После этого Комиссаров обратился в суд с просьбой привлечь Роспотребнадзор к иску. Экспертам ведомства необходимо ответить, была ли проверка и каковы ее результаты. Заседание суда назначили на 2 октября.