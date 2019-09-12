  • Роспотребнадзор привлекли к разбирательству Алибасова и «Крота»

    12 сентября 2019, 17:25

    Анастасия Карпеева

    Пресненский районный суд Москвы привлек Роспотребнадзор к рассмотрению иска продюсера Бари Алибасова. Артист потребовал возместить ущерб в 100 миллионов рублей от гипермаркета «Ашан» и производителя средства для чистки труб «Крот». Об этом сообщил портал RNS со ссылкой на пресс-службу судов.

    Представители судов подтвердили, что иск рассматривать будут специалисты Роспотребнадзора. Адвокат продюсера Андрей Комиссаров рассказал, что ведомство решили привлечь в связи с требованием суда провести проверку на соответствие госстандартам упаковки средства для чистки труб «Крот», которым в начале июня отравился Алибасов.

    «В СМИ Роспотребнадзор заявлял, что проведет проверку. В начале августа мы направили в адрес Роспотребнадзора адвокатский запрос о ее итогах. В начале сентября глава Роспотребнадзора заявляла, что из-за судебного разбирательства регулятор не планирует обнародовать итоги проверки. Вчера мы получили ответ на наш адвокатский запрос, в котором было сказано, что никакой проверки не было», — объяснил адвокат.

    После этого Комиссаров обратился в суд с просьбой привлечь Роспотребнадзор к иску. Экспертам ведомства необходимо ответить, была ли проверка и каковы ее результаты. Заседание суда назначили на 2 октября.