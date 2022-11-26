Знаменитости 26 ноября 2022, 17:04 Роспотребнадзор подготовит коллективный иск на Лободу за сорванный концерт РИА «Новости»

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Исполнительница Светлана Лобода отменила концерт в Иркутске. Купившим билеты на ее выступление деньги не вернули. Роспотребнадзор готовит коллективный иск от недовольных поклонников, сообщил «Царьград».

Изначально артистка планировала выступление в 2021 году, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В 2022-м Лобода после начала спецоперации на Украине решила отменить мероприятие совсем.

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Она была обязана вернуть деньги всем желающим, но не сделала этого. Роспотребнадзор соберет необходимые документы, чтобы привлечь певицу к ответственности.

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