Роскошная яхта певца Марка Энтони сгорела и затонула в Майами

Вечером 19 декабря в Бискайском заливе в Майами сгорела и частично затонула роскошная яхта певца марка Энтони. Известный певец — бывший муж Дженнифер Лопес. Они прожили вместе семь лет.

Как стало известно CBS News, в тушении яхты стоимостью около семи миллионов долларов принимали участие 45 пожарных. О возгорании стало известно около 19:30 местного времени. Его причины неизвестны.

Несмотря на усилия пожарных, яхта перевернулась и частично затонула. Эксперты считают большой удачей тот факт, что она не задела другие суда на пристани, и на них не перекинулся огонь.

Представители певца сообщили, что его сейчас нет в США, и пожар он комментировать не будет.

Лодку длиной 36,5 метров пожарные тушили два часа, сообщило издание The Time. В начале пожара на ней находились два члена экипажа, которые не пострадали, так как сумели ее вовремя покинуть.

Пользователи Twitter не выказали ни капли сочувствия. Они вспомнили, что Марк Энтони безуспешно пытался ее продать, и заподозрили, что дело не чисто.

«На таких яхтах, как правило, стоит адекватная система пожаротушения. Как же вышло, что она сгорела?» — поинтересовались комментаторы.

«Да все предельно ясно, страховой случай!» — заявили другие.

«Конечно, ее специально подожгли», — согласились с ними пользователи, а некоторые даже указали, кто именно.

«Этому Марку Антонию пора вернуться к Клеопатре. Пока за ним не пришел Октавиан», — сыронизировали пользователи.